В зоопарке Иванова родился верблюжонок

В зоопарке Иванов ана свет появился верблюжонок. ФОТО: группа " Ивановский зоологический парк / Ivanovo Zoo" ВКонтакте

В ивановском зоопарке произошло пополнение: у верблюдицы Заяны родился малыш. Это самец, имя ему пока еще не дали.

- Кличку верблюжонку дадут позднее. По сложившееся традиции, в первый месяц жизни малышей не называют, - сказал директор зоопарка Аркадий Борзов.

Заяна в ивановском зоопарке живет не так давно. Сюда ее привезли в мае прошлого года уже беременной. У четырехлетней верблюдицы это первое потомство.

- Первые пять дней самка с малышом находились в домике. Сейчас семейство гуляет на улице. Идет постепенное привыкание к другим членам семьи, самцу Зауту и еще одной самке по кличке Замира, - рассказал заместитель директора зоопарка Максим Козлов.

В первый месяц жизни у верблюжонка в рационе только молоко матери. Позднее питомец перейдет на корм взрослых животных.