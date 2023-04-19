Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново19 апреля 2023 14:28

В Ивановской области рыбак сжигал траву и сгорел сам

Труп нашли на окраине Фурманова
Полина Вачнадзе
На окраине Фурманова нашли труп мужчины. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

На окраине Фурманова нашли труп мужчины. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

При тушении сухой травы на улице 1-я Западная в Фурманове Ивановской области пожарные нашли обгоревший труп мужчины. По словам очевидцев мужчина сжигало траву и сам стал жертвой огня.

- Вероятно, он рыбачил. Найден велосипед, удочка и ведро с карасями, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Мужчина, скорее всего, пришел на рыбалку. ФОТО: ГУ МЧС ПО Ивановской области

Мужчина, скорее всего, пришел на рыбалку. ФОТО: ГУ МЧС ПО Ивановской области

С 3 апреля, по данным МЧС, в регионе зафиксировано 150 палов сухой травы. Практически все они происходят по вине человека. Пожарные предупреждают: при сильном ветре огонь способен перемещаться со скоростью до 25-30 километров в час и справиться с ним очень трудно.

Происшествия: ЧП