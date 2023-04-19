В Ивановской области рыбак сжигал траву и сгорел сам

На окраине Фурманова нашли труп мужчины. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

При тушении сухой травы на улице 1-я Западная в Фурманове Ивановской области пожарные нашли обгоревший труп мужчины. По словам очевидцев мужчина сжигало траву и сам стал жертвой огня.

- Вероятно, он рыбачил. Найден велосипед, удочка и ведро с карасями, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Мужчина, скорее всего, пришел на рыбалку. ФОТО: ГУ МЧС ПО Ивановской области

С 3 апреля, по данным МЧС, в регионе зафиксировано 150 палов сухой травы. Практически все они происходят по вине человека. Пожарные предупреждают: при сильном ветре огонь способен перемещаться со скоростью до 25-30 километров в час и справиться с ним очень трудно.