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Кострома 19 апреля 2023 14:14

В Костромской области для участников СВО подготовили более 1000 земельных участков

Их будут предоставлять бесплатно
Полина Вачнадзе
Три семьи уже получили участки в собственность. ФОТО: администрация Костромской области

Три семьи уже получили участки в собственность. ФОТО: администрация Костромской области

В Костромской области для предоставления участникам специальной военной операции подготовили более 1000 земельных участков на площади почти в 100 га. Это одно из мероприятий программы поддержки военнослужащих и их семей, которые реализуются в регионе.

С 1 января 2023 года подать заявление на предоставление земли могут участники СВО, ставшие инвалидами, а также вдовы и родители погибших. Остальным военнослужащим землю придется подождать до следующего года.

Муниципалитеты получили 27 заявлений на бесплатное получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Костроме, Галиче, Костромском и Нерехтинском районах. Три участка переданы в собственность.

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