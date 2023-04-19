В Костромской области для участников СВО подготовили более 1000 земельных участков

Три семьи уже получили участки в собственность. ФОТО: администрация Костромской области

В Костромской области для предоставления участникам специальной военной операции подготовили более 1000 земельных участков на площади почти в 100 га. Это одно из мероприятий программы поддержки военнослужащих и их семей, которые реализуются в регионе.

С 1 января 2023 года подать заявление на предоставление земли могут участники СВО, ставшие инвалидами, а также вдовы и родители погибших. Остальным военнослужащим землю придется подождать до следующего года.

Муниципалитеты получили 27 заявлений на бесплатное получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Костроме, Галиче, Костромском и Нерехтинском районах. Три участка переданы в собственность.