В Ярославле прекратили уголовное дело по взрыву дома на улице Батова

Дзержинский суд Ярославля прекратил уголовное дело по взрыву бытового газа в дома №5 корпус 2 на улице Батова. Фото: Полина Вачнадзе

Дзержинский суд Ярославля прекратил уголовное дело по взрыву бытового газа в дома №5 корпус 2 на улице Батова. Дело закрыто в связи со смертью обвиняемой Елены Калошиной.

Взрыв в многоэтажке прогремел вечером 21 августа 2020 года. Под обломками погибли три человека: Елена Калошина, хозяйка квартиры, в которой произошло ЧП, чуть позже из-под завалов достали тело 31-летней женщины и ее 8-летнего сыны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению. Обвинение было предъявлено погибшей Елене Калошиной.

В суд уголовное дело поступило только два месяца назад, спустя два с половиной года после взрыва и гибели людей. Ходатайство о прекращении уголовного дела заявил супруг погибшей.

- С обвинением, предъявленным Калошиной Е.А. в совершении преступления он был согласен, с квалификацией действий Калошиной Е.А., а также фактическими обстоятельствами данного дела согласен, их не оспаривал, - говорится в решении суда.

Не возражал против прекращения дела ни государственный обвинитель, ни защитник, ни потерпевшие.

Иск одной из потерпевших суд оставил без рассмотрения.

- Это обусловлено тем обстоятельством, что суд не разрешает по существу уголовное дело, вина скончавшегося лица не устанавливается, а, следовательно, не может разрешить по существу и гражданский иск. При этом потерпевшему гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. Возможности разрешения гражданского иска при прекращении уголовного дела уголовно-процессуальным законом не предусмотрено, - говорится в заключении суда.

Вещественные доказательства по делу – резиновый газовый шланг с опуском и вентилем – судом решено уничтожить. Компакт-диски с записью регистратора автомобиля и записью камеры видеонаблюдения, а также документы по проверкам вентканалов в доме будут храниться в материалах уголовного дела.