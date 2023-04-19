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Иваново19 апреля 2023 8:18

Ивановцы смогут покупать на пригородные поезда билеты с местом

«Занятые» места будут обозначать специальной табличкой
Полина Вачнадзе
На пригородные поезда будут продавать билеты с местами.

На пригородные поезда будут продавать билеты с местами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая на все пригородные поезда Ивановской области можно будет купить билет с гарантированным посадочным местом.

- При покупке пассажир может выбрать место в вагоне и оставаться на нем до конца поездки. Посадочная секция будет обозначена специальной табличкой, - сообщает пресс-служба СЖД.

Сейчас билет с местом можно купить только на поезда, которые следуют из Иванова в Кинешму, Гаврилов-Посад, Тейково, Нерехту, Юрьев-Польский и Савино.

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