Ивановцы смогут покупать на пригородные поезда билеты с местом

На пригородные поезда будут продавать билеты с местами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая на все пригородные поезда Ивановской области можно будет купить билет с гарантированным посадочным местом.

- При покупке пассажир может выбрать место в вагоне и оставаться на нем до конца поездки. Посадочная секция будет обозначена специальной табличкой, - сообщает пресс-служба СЖД.

Сейчас билет с местом можно купить только на поезда, которые следуют из Иванова в Кинешму, Гаврилов-Посад, Тейково, Нерехту, Юрьев-Польский и Савино.