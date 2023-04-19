Ивановцы смогут покупать на пригородные поезда билеты с местом

На пригородные поезда будут продавать билеты с местами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 мая на все пригородные поезда Ивановской области можно будет купить билет с гарантированным посадочным местом.
- При покупке пассажир может выбрать место в вагоне и оставаться на нем до конца поездки. Посадочная секция будет обозначена специальной табличкой, - сообщает пресс-служба СЖД.
Сейчас билет с местом можно купить только на поезда, которые следуют из Иванова в Кинешму, Гаврилов-Посад, Тейково, Нерехту, Юрьев-Польский и Савино.