«Нас за людей не считают»: жителя Ярославской области спросят отремонтировать разбитую дорогу, по которой ездит школьный автобус

Жители Ярославской области просят отремонтировать дорогу между поселком Борисоглебским и селом Зачатье. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

Жители Ярославской области просят отремонтировать дорогу между поселком Борисоглебским и селом Зачатье. По разбитой проезжей части, на которой уже практически не осталось асфальта, каждый день ездит школьный автобус.

По этой дороге ездит школьный автобус. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

- Под воздействием колес большой тяжелой техники, проходящей с лесом, а также других транспортных средств, температурных колебаний, выпадающих осадков и других факторов, автомобильная дорога износилась и находится в настоящее время в отвратительном состоянии, а именно: одни сплошные ямы, ухабы, выбоины – дорожного полотна практически не осталось, - пишут местные жители в группе «Жесть Ярославской области» ВКонтакте.По словам людей, они каждый день подвергаются опасности. Может вовремя не приехать машина скорой помощи или пожарная служба. Кроме того, родители опасаются за жизнь и здоровье своих детей-школьников.

- Не раз обращались с просьбой о ремонте нашей дороги, но, похоже, нас за людей не считают и каждый раз кормят обещаниями. В России нет плохих дорог, в России отличное бездорожье, - пишут жители района.