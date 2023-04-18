День Победы в Рыбинске 9 мая 2023: программа праздника

Администрация Рыбинска опубликовала программу празднования Дня Победы-2023. Фото: Администрация Рыбинска

Администрация Рыбинска опубликовала программу празднования Дня Победы-2023. В этом году добавили новые мероприятия и скорректировали время проведения некоторых акций, чтобы горожане смогли посмотреть все, что им интересно.

В первой половине дня 9 мая по улицам пройдет Бессмертный полк – у универмага «Юбилейный» он сольется с шествием «Рыбинск помнит». Далее колонна проследует до мемориала «Огонь Славы».

Построение Бессмертного полка начнется в 09:30 на улице Стоялой. Чтобы попасть в зону построения колонны, участникам придется пройти через рамки металлодетектора. Так требуют правила безопасности. В это же время, в 09:30, на улице Крестовой у универмага начнет строиться колонна «Рыбинск помнит». В ней пройдут ветераны, представители общественных организаций и предприятий.

В этом году некоторые мероприятия, которые раньше проходили утром или днем, решили перенести на вечер. Например, народную акцию «Танцуем вальс Победы» у Дворца спорта «Полет». Вечером здесь же пройдет театрализованный концерт «Май. Весна. Победа», а в поселок ГЭС станет площадкой для проекта «РиоРита – Радость Победы».

На Красной площади можно будет посмотреть новую программу «Победный май, встречай своих героев». Здесь же развернется полевая кухня.

Весь день по городу будут ездить фронтовые концертные бригады. Все рыбинцы смогут присоединиться к акциям «Окна Победы», «Рекорд Победы» и проектам «1418 цветов у обелиска» или «1418 добрых дел».

Завершится День Победы праздничный фейерверком.