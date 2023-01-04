Ярославцев в оставшиеся выходные ждут новогодние и рождественские программы

Ярославцы смогут посетить много интересных событий Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярославцы будут отдыхать еще четыре дня перед начало первой трудовой недели в новом году. В оставшиеся выходные они смогут посетить новогодние и рождественские программы.

Музей «Ростовское подворье» до 12 января представляет для гостей праздничные интерактивы, погружающие в атмосферу Рождества в купеческом городе. В Ростове Великом на Конюшенном дворе, а также на территории пивоварни под Переславлем-Залесским пройдут Рождественские ярмарки с участием местных фермеров, ремесленников и мастеров народных художественных промыслов.

- Программа «Рождество в дворянской семье» пройдет 7 января в красной гостиной Угличского кремля. Гости увидят театральную постановку, узнают, как отмечали раньше Рождество, чем украшали елку, какие подарки дарили друг другу, смогут стать участниками игр XIX века, таких как фанты, буриме, шарады, - рассказали в правительстве Ярославской области. - 7 января на празднование Рождества приглашает историко-архитектурный комплекс «Вятское». Для гостей выступят молодые солисты международной академии Любови Казарновской «Голос и скрипка», а после концерта состоится важная составляющая каждого салонного вечера – общение артистов и публики.

В Карабихе 7 января с 12.00 до 15.30 пройдут усадебные гулянья. На территории музея Н.А. Некрасова выступят фольклорные коллективы, а также состоится конкурс рисунков на снегу «Цветной сугроб». Народ сможет повеселиться у елки с Морозом-воеводой, покататься на лошадях и смастерить рождественские сувениры.