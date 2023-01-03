Из-за детской шалости две костромские семьи остались без жилья

Двое малышей с ожогами были доставлены в больницу. ФОТО: администрация Костромской области

В поселке Лужки Костромской области дотла сгорел дом, в котором проживали две семьи, одна из них - многодетная. Двое малышей с ожогами были доставлены в больницу, по заключению пожарных, деревянное строение восстановлению уже не подлежит.

Выяснилось, что причиной возгорания стала детская шалость. Ребятня ненадолго осталась без присмотра взрослых и развлекала себя тем, что играла с зажигалкой. Итог такой игры оказался плачевным.

Семья является малообеспеченной, но на учете в качестве неблагополучной не состоит. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оказать погорельцам необходимую помощь - как медицинскую, так и с документами и с жильем.

- Необходимое жилье для размещения многодетной семьи в нашем муниципальном жилом фонде имеется. Будем оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, - прокомментировала глава района Ирина Воробьева.