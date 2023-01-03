В автобусе Ярославля оторвались сиденья

Комфорт ярославцам только снится. ФОТО: группы "Подслушано в Ярославле"/"Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославские автобусы разваливаются буквально на глазах. Это фото, по словам автора, сделано в автобусе, который ходит по маршруту №57.

- Транспортная реформа в действии! В ярославских автобусах стало еще комфортабельнее. Салоны теперь оснащены специальными откидывающимися спинками. Можно откинуться и поспать, - пишет автор поста в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

Фотографии из салона 57-го автобуса тут же разлетелись по пабликам и собрали сотни комментариев. Многие шутят, другим - не до смеха. Ярославцы не понимают, за что они теперь платят 32 рубля.

- В Екатеринбурге проезд 33 рубля, тоже транспорт не новый, но на нормальном ходу, чистый. Трамваи старше наших некоторые, но в них не холодно. За что у нас-то 32 рубля просят - непонятно. Конечно, по всей России практически проблемы с общественным транспортом, но судя по тому что видела в других городах, в Ярославле действительно очень плохо с этим, - пишет Intra Marin.

- Вообще-то, сперва закупают автобусы, а затем поднимают проезд, чтобы люди видели, за что они стали платить чуть больше. Здесь же будет обратная монета. Платите уже больше, но ездите на старье, - комментирует пост Артем Ярославский.

Остается надеяться на модернизацию общественного транспорта, которая должна начаться в Ярославле 1 апреля. По словам губернатора региона Михаила Евраева, на смену старым автобусам придут новые, современные и комфортные.