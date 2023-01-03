В сгоревшей квартире на улице Кавалерийской Иванова нашли труп мужчины

В Иваново в сгоревшей квартире нашли труп мужчины. ФОТО: Полиция 37

29 пожарных и спасателей выехали утром 3 января на вызов - горела квартира на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Кавалерийской в Иванове.

Из-за большой задымленности жильцов дома пришлось эвакуировать. На то, чтобы полностью ликвидировать горение, пожарным понадобилось менее 15 минут, но в закопченной квартире они обнаружили труп мужчины. На теле имелись признаки насильственной смерти.

- Мужчина был склонен к употреблению спиртного и у него собирались местные любители того же самого. Сейчас полицейские отрабатывают связи погибшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты.