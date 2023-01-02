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Кострома 2 января 2023 12:12

Костромичей попросили не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом из-за 20-градусных морозов

Морозы продержатся в регионе несколько дней
Полина Вачнадзе
В ближайшие дни костромичам лучше отказаться от долгих прогулок.

В ближайшие дни костромичам лучше отказаться от долгих прогулок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 3 января в Костромской области резко похолодает. По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью будет -8 градусов. 4 января столбики термометров опустятся ночью до -14, местами - до -19 градусов. В последующие дни температура опустится до показателей ниже -20 градусов и продержится на этом уровне в течение нескольких суток.

Из-за морозов сотрудники регионального МЧС просят костромичей по возможности свести к минимуму время пребывания на открытом воздухе, а водителям - отказаться от поездок на дальние расстояния.

Если по какой-то причине приходится использовать личный транспорт, то помните, что понижение температуры вызывает образование гололедицы. На любой дороге скорость должна быть снижена на треть. Необходимо свести к минимуму активное маневрирование. Держите максимально безопасную дистанцию с теми, кто едет впереди, и боковой интервал.

При возникновении чрезвычайных ситуаций - звоните на Единый номер вызова экстренных служб 112.

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