Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново2 января 2023 11:53

В Ивановской области водитель "Рено" пошел на обгон и врезался в "Деу"

В аварии погибла жена водителя "Рено" и пострадали пять человек из "Деу"
Полина Вачнадзе
Водитель "Рено" не справился с управлением и выехал на встречку.

Водитель "Рено" не справился с управлением и выехал на встречку.

В ночь с 1 на 2 января в Ивановской области произошла авария, которая закончилась гибелью человека.

На трассе Ковров-Шуя-Кинешма в Родниковском районе 54-летний водитель "Рено Сандеро" пошел на обгон, но потерял управление. Машину развернуло и вынесло на встречную полосу, где она врезалась в "Деу Лачетти".

На месте ДТП погибла 66-летняя супруга водителя "Рено". Сам мужчина с травмами попал в больницу. В "Део" находились пять человек, в том числе 11-летняя девочка. У всех повреждения различной степени тяжести, у ребенка - закрытый перелом бедра и ушиб лба.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Происшествия: ДТП