В Ивановской области водитель "Рено" пошел на обгон и врезался в "Деу"

Водитель "Рено" не справился с управлением и выехал на встречку.

В ночь с 1 на 2 января в Ивановской области произошла авария, которая закончилась гибелью человека.

На трассе Ковров-Шуя-Кинешма в Родниковском районе 54-летний водитель "Рено Сандеро" пошел на обгон, но потерял управление. Машину развернуло и вынесло на встречную полосу, где она врезалась в "Деу Лачетти".

На месте ДТП погибла 66-летняя супруга водителя "Рено". Сам мужчина с травмами попал в больницу. В "Део" находились пять человек, в том числе 11-летняя девочка. У всех повреждения различной степени тяжести, у ребенка - закрытый перелом бедра и ушиб лба.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.