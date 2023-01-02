В новогоднюю ночь ивановец сгорел в гараже, который был его домом

В Иваново в новогоднюю ночь в огне погиб мужчина. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Не прошло и часа, как наступил новый 2023 год, а пожарным Иванова уже поступил вызов. Загорелся гараж в районе почтового отделения 14.

Когда спасатели приехали, гараж горел уже по всей площади. Внутри находился автомобиль ВАЗ-2106, в салоне которого обнаружили тело 36-летнего мужчины.

- Полиция проводит проверку обстоятельств гибели человека. Есть информация, что он жил в гараже, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Но, по данным МЧС, самая вероятная версия - воздействие маломощного или открытого источника горения.

Всего в новогоднюю ночь пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение пяти пожаров. Кроме мужчины, сгоревшего в гараже, погибших нет.