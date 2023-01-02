В Ярославле впервые пройдут соревнования по детскому каникроссу

Совсем не обязательно иметь большую собаку, чтобы первым прибежать к финишу. ФОТО: предоставлено организаторами забега

В Ярославле впервые пройдут детские соревнования по каникроссу.

Каникросс - это бег человека с собакой по пересеченной местности, при котором питомец прикрепляется к талии бегуна при помощи эластичного шнура.

4 января на дистанции в 200 или 400 метров со своими собаками выйдут их юные хозяева - возраст участников от 5 до 12 лет. Команда кинологов, активных собаководов и родителей объединили усилия и создали проект "Бегом за хвостом".

- Проект появился благодаря моей собаке, - рассказывает руководитель проекта для родителей и детей "Любопышка" Наталья Колбина. - Пять месяцев назад мы взяли из питомника 4-летнюю собачку Розу. Розке требовалась социализация и мы начали участвовать в разных мероприятиях. А потом познакомились с активистами-собаководами, которые занимаются каникроссом в Ярославле и влились в их компанию.

…Раз, два, три! И хвостатый спортсмен начинает движение первым, за ним вступает хозяин или тот, кто управляет собакой. Ну, а дальше - дело скорости и времени.

Хвостатый спортсмен начинает движение первым, за ним вступает хозяин или тот, кто управляет собакой. ФОТО: предоставлено организаторами забега

Кстати, совсем не обязательно иметь большую собаку, чтобы первым прибежать к финишу. Все зависит не только от пса, но и от самого спортсмена, его умения управлять собакой. На детских соревнованиях, к примеру, самой миниатюрной хвостатой участницей станет цвергпинчер Джессика.

- Начинали с маленьких дистанций , а потом постепенно увеличивали и добавляли команды: "право", "лево", "мимо", - рассказывает будущий кинолог, студентка Великосельского аграрного колледжа, хозяйка собаки и участник организаторской группы Ульяна Шенбергер. - Джессике очень нравится бегать, но, к сожалению, зимой из-за погоды делаем это редко редко. А весной врываемся и открываем сезон. Но на "Бегом за хвостом" Джесси обязательно будет. И побежит с самыми маленькими спортсменами, ребятами 5-7 лет.

Для Джесси это будут четвертые соревнования. Кстати, предыдущие она выиграла. Заняла вместе со спортсменкой 3-е место во взрослой дисциплине, пробежав несколько километров!

Соревнования по каникроссу пройдут на футбольном поле рядом с ДК "Энергетик". Начало в - 10:00.