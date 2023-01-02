В торговом центре Ярославля ногу ребенка затянул эскалатор

Сапог в клочья, нога мальчика не пострадала. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ТЦ "Аура" Ярославля 31 декабря могла произойти трагедия, если бы не хорошая реакция одного из посетителей. На эскалаторе сапог 8-летнего мальчика начало затягивать между стеной и ступенью. О случившемся в соцсетях рассказала мама мальчика.

- Рядом оказался мужчина. Мне скомандовал снять сапог с ноги, а сам пытался вытащить сапог. Нога не высвобождалась, так как сильно перетянуло детали обуви. Уже в самом низу у него получается вытянуть сапог, сломав кромку ступени, - пишет в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте мама ребенка.

По словам женщины, нога мальчика не пострадала, сапог разорван в клочья.

А эскалатор так и продолжил движение, пока не уперся сломанной ступенью. Только после этого остановился.

Мама мальчика в тот момент находилась в шоке, да и ребенок тоже был напуган. Поэтому они не поблагодарили мужчину-спасителя.

- Очень неловко. Благодарю его, он сделал лучший подарок нам на Новый год! Спас ногу сыну, - пишет ярославна.

Кстати, перед эскалаторами в ТЦ висят предупреждения о том, что ими нельзя пользоваться в резиновых сапогах и тапочках. И эти правила лучше соблюдать.