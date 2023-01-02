В Ростове демонтировали двадцатиметровую трубу, представляющую опасность для людей и исторического памятника

В Ростове демонтировали опасную трубу. Скриншот, страница Андрея Шатского ВКонтакте

В Ростове Ярославской области демонтировали трубу давно не существующей котельной. 20-метровая конструкция, которая держалась на хлипких кирпичах и растяжке, в любой момент могла рухнуть на памятник 18 века - дом купца Сорогина.

Теперь ростовцы могут спать спокойно. Скриншот, страница Андрея Шатского ВКонтакте

В этом доме, помимо ресторана и архива, находятся заселенные квартиры. Их собственники обратились в региональный ОНФ с просьбой решить вопрос с трубой - люди уже боялись спать по ночам, ведь в любой момент они могли оказаться под завалами кирпичей.

Андрей Шатский поблагодарил бизнес-партнера, который быстро и безвозмездно выполнил демонтажные работы. Скриншот, страница Андрея Шатского ВКонтакте

- Опасную трубу давно закрытой угольной котельной демонтировали в историческом центре Ростова. Целиком и полностью поддерживаю мнение региональных представителей Общероссийского Народного фронта - беду лучше предотвратить, чем потом исправлять ее последствия, - сказал глава Ростовского района Андрей Шатский.

Он поблагодарил бизнес-партнера, который быстро и безвозмездно выполнил демонтажные работы.