В Ярославле ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер

В Ярославле 2 января ожидается мокрый снег. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославской области в ночь на 2 января и весь второй день нового года будет идти мокрый снег. О непогоде предупредили в региональном МЧС, ссылаясь на данные Ярославского ЦГМС.

- С 18 часов 1 января до 18 часов 2 января по Ярославской области местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, возможен сход снега с крыш. Днем ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Прогнозируются чрезвычайные ситуации, связанные с затруднениями в работе транспорта, увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций и травмы у населения.

По данным Центра "Фобос", завтра в Ярославле -2..-4 градуса. 3 января температура воздуха понизится до -5..-7, а 4 января опустится до -12 градусов.

Но настоящий январский мороз ударит 5 января. Ожидается -17..-19. Изначально синоптики говорили о -26, но ближе к дате прогноз изменился.