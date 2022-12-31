Площадки в Ярославле, на которых можно запускать фейерверки

В Ярославле запускать салюты можно на 13 площадках.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ярославле оборудовали 13 площадок, на которых можно запускать фейерверки. Во дворах и рядом с жилыми домами это делать запрещено. Кроме того, в МЧС напомнили о правилах обращения с салютами, соблюдая которые можно избежать несчастных случаев.
Заволжский район
- Парк на проспекте Машиностроителей,
- Тверицкий пляж, Тверицкая набережная.
Дзержинский район
- Парк в районе ФОКа «Олимпиец», ул.Колесовой, д. 58а,
- Парк «30-летия Победы», Ленинградский проспект.
Кировский район
- Центральный пляж, Которосльная набережная,
- «Стрелка», Которосльная набережная,
- Парк 1000-летия Ярославля.
Красноперекопский район
- Парк Рабочий сад, ул.Красноперекопская.
Ленинский район
- Парк «Юбилейный»,
- Парк Ветеранов Отечественной войны, ул.Угличская.
Фрунзенский район
- Район Аквапарка, ул.Дядьковская, 21,
- Парк Судостроителей, ул.Ярославская.