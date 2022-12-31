Площадки в Ярославле, на которых можно запускать фейерверки

В Ярославле запускать салюты можно на 13 площадках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле оборудовали 13 площадок, на которых можно запускать фейерверки. Во дворах и рядом с жилыми домами это делать запрещено. Кроме того, в МЧС напомнили о правилах обращения с салютами, соблюдая которые можно избежать несчастных случаев.

Заволжский район

- Парк на проспекте Машиностроителей,

- Тверицкий пляж, Тверицкая набережная.

Дзержинский район

- Парк в районе ФОКа «Олимпиец», ул.Колесовой, д. 58а,

- Парк «30-летия Победы», Ленинградский проспект.

Кировский район

- Центральный пляж, Которосльная набережная,

- «Стрелка», Которосльная набережная,

- Парк 1000-летия Ярославля.

Красноперекопский район

- Парк Рабочий сад, ул.Красноперекопская.

Ленинский район

- Парк «Юбилейный»,

- Парк Ветеранов Отечественной войны, ул.Угличская.

Фрунзенский район

- Район Аквапарка, ул.Дядьковская, 21,

- Парк Судостроителей, ул.Ярославская.