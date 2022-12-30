В новогоднюю ночь проезд в троллейбусах Иванова сделают бесплатным

В новогоднюю ночь троллейбусы Иванова будут возить пассажиров бесплатно. Фото: Андрей КАРА

В МУП «Ивановский пассажирский транспорт» рассказали, как будут ходить троллейбусы в праздничные дни.

В новогоднюю ночь, а именно с полуночи до 5 утра, четыре троллейбуса выйдут на два маршрута.

Первый маршрут: ЖД Вокзал - Шереметевский проспект - площадь Революции - улица Лежневская - Автовокзал - Ташкентская - Б. Хмельницкого - площадь Победы - площадь Пушкина - пр. Ленина - ЖД Вокзал.

Второй маршрут: площадь Революции - улица Лежневская - улица Постышева - улица Куконковых - Ашан - Областная больница – улица Шубиных - пр. Строителей - Автовокзал - улица Лежневская - Пассаж - площадь Победы - площадь Революции.

В новогоднюю ночь троллейбусы Иванова будут возить пассажиров бесплатно.

С 1 по 8 января, уточнили в транспортной компании, весь муниципальный транспорт работает по расписанию выходного дня.