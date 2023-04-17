В Ярославской области нетрезвый водитель, по вине которого погиб младенец, получил 8 лет колонии

По приговору суда мужчина должен выплатить каждому родителю по полтора миллиона рублей. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 17 апреля, в силу вступил приговор суда, согласно которому мужчина, по вине которого погиб младенец, получил 8 лет колонии общего режима.

В прошлом году 17 мая в районе 214 км ФАД М-8 «Холмогоры», в Ростовском районе, автомобиль «Форд Фокус» за рулем которого ехал нетрезвый подсудимый, на скорости врезался в движущуюся впереди машину «Шкода Йети». Мужчина успел затормозить. В автомобиле «Шкода» ехала семья с двумя детьми. Дети находились в детских креслах, все в машине были пристегнуты ремнями безопасности. После столкновения, одиннадцатимесячный ребенок из этой машины находился без сознания. Водитель попутной машины повез маму с мальчиком в больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

- В судебном заседании подсудимый вину в преступлении признал частично, не оспаривал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Пояснял, что поехал навестить своих детей, проживающих с их матерью в Ярославле. После Ростова он остановился и набрал номер бывшей жены, она на звонки не отвечала. Разнервничался, достал из багажника автомобиля бутылку водки, стоя на обочине, употребил грамм 300, запил пивом и поехал дальше, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. - По словам подсудимого автомобиль потерпевших неожиданно отъехал от обочины, он увидел его на расстоянии нескольких метров и не успел применить торможение. Оспаривал видеозапись, полученную с видеорегистратора из автомобиля «Шкода Йети», полагал, что его вина в ДТП не установлена. Просил учесть его материальное положение, что он физически не способен возместить заявленный потерпевшими вред.

По приговору суда мужчина должен выплатить каждому родителю по полтора миллиона рублей.