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Общество17 апреля 2023 8:10

На время отпуска Михаила Евраева Ярославскую область возглавил Андрей Колядин

Губернатор региона будет отдыхать две недели
Анастасия ГОЛУБЕВА
Андрей Колядин является заместителем губернатора. ФОТО: Яркипедия

Андрей Колядин является заместителем губернатора. ФОТО: Яркипедия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сегодня, 17 апреля, ушел в двухнедельный отпуск. На это время исполнять обязанности главы региона будет Андрей Колядин. Эту информацию КП-Ярославль подтвердили в пресс-службе правительства.

Андрей Колядин является заместителем губернатора с 17 января 2022 года. Он занимается вопросами внутренней политики - развитие местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, обеспечение деятельности Общественной палаты Ярославской области и многое другое.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ