На время отпуска Михаила Евраева Ярославскую область возглавил Андрей Колядин

Андрей Колядин является заместителем губернатора. ФОТО: Яркипедия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сегодня, 17 апреля, ушел в двухнедельный отпуск. На это время исполнять обязанности главы региона будет Андрей Колядин. Эту информацию КП-Ярославль подтвердили в пресс-службе правительства.

Андрей Колядин является заместителем губернатора с 17 января 2022 года. Он занимается вопросами внутренней политики - развитие местного самоуправления, взаимодействие с политическими партиями, обеспечение деятельности Общественной палаты Ярославской области и многое другое.