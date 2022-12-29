В Ярославле с 1 января повысится стоимость школьных и студенческих проездных

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле с 1 января вырастет цена на школьные и студенческие проездные документы. Соответствующее постановление 29 декабря подписал мэр города Артем Молчанов.

С нового года и школьные, и студенческие билеты на один вид транспорта будут стоить 650 рублей, на два вида транспорта – 800 рублей. Цена поднялась на 100 рублей.

О росте тарифов региональные власти сообщили 21 декабря. С 1 января за одну поездку на трамвае, автобусе или троллейбусе придется платить 32 рубля, а не 28.

Повысилась и цена «взрослых» проездных. Билет на месяц на один вид транспорта обойдется в 1550 рублей (было 1350), на два – 1950 рублей (было 1700), на три – 2200 (было 1900).

Кроме того, с 1 января в Ярославской области вырастет плата за проезд в пригородных электричках.

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