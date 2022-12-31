Новогоднее поздравление губернатора Ярославской области Михаила Евраева-2023

Михаил Евраев поздравил ярославцев с 2023-м годом Фото: Правительство Ярославской области

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2023 годом!

Уходящий год не был простым, но он дал старт новым ярким проектам и показал, что жители Ярославской области – это отличная команда, способная справиться с самыми сложными задачами.

В условиях внешних санкций нам удалось обеспечить не только социально-экономическую стабильность, но и развитие региона. Успешно решаются вопросы импортозамещения, выстраиваются новые кооперационные связи и производственные цепочки. Благоустроены сотни дворов и общественных территорий, увеличен объем ремонта дорог, запущены масштабная модернизация в транспортной сфере, подсветка знаковых достопримечательностей, реализация других значимых для людей начинаний.

И в следующем году эта работа будет продолжена. Ведь главное, чтобы на Ярославской земле было комфортно и жителям, и гостям, чтобы здесь хотелось создавать семьи, трудиться, воспитывать детей.

Мы видим значимость преобразований и понимаем, что многое еще можем сделать. Сделать вместе. Убежден, что все получится.

От всей души желаю всем счастья, здоровья, благополучия! И пусть новый год будет наполнен радостными событиями, важными достижениями и добрыми делами!

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев