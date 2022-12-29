Ивановские полицейские помогли лабрадору Джеку вернуться домой

Свободолюбивый Джек не первый раз убегает из дома. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Сотрудники батальона патрульно-постовой службы Иванова помогли красавцу-лабрадору вернуться домой. К полицейским обратились местные жители – они рассказали, что во дворе их дома бегает очень веселая крупная собака. Полицейские оценили внешний вид пса и пришли к выводу, что он явно домашний.

Лабрадор легко идет на контакт с людьми. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Лабрадора отвели в стационарный пункт полиции и принялись искать его владельцев. Помог в этом интернет.

- Полицейские оперативно разместили объявление в одной из социальных сетей и получили отклик от приюта для животных. К ним, как оказалось, уже обращалась хозяйка лабрадора. Она на протяжении нескольких часов безуспешно пыталась отыскать пропавшего домашнего любимца. Сотрудники батальона ППС тут же связались с женщиной и сообщили о том, что ее питомец найден, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Джек - очень веселый и игривый пес. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Выяснилось, что Джек, так зовут потеряшку, живет в пригороде Иванова, в поселке Лебяжий. Из дома он убегает не в первый раз. Хозяйка собаки объяснила такую склонность Джека к длительным далеким прогулкам его веселым живым нравом.