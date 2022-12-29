«40 градин прилетели туда, где живут мирные жители»: главврач Переславской ЦРБ рассказал о своей поездке в ДНР

Бойцы записали видео со словами благодарности тем, кто им помогает. Скринщот с видео, страница Кирилла Харчикова ВКонтакте

Главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков вернулся из командировки на Донбасс. Это была вторая поездка медика в зону СВО и пришлась она как раз на то время, когда украинская сторона била по Донецку из «Градов».

О наблюдениях, впечатлениях и целях поездки Кирилл Харчиков рассказал на своей странице в соцсетях. Далее – его слова.

«Указатель с надписью «Донецк» мы пересекли утром 15 декабря 2022 года. Это была моя вторая командировка в зону СВО. Машины двигались по городу в обычном порядке. Кто-то кого-то обгонял, спешил по своим делам. Мы проезжали мимо торговых палаток с фруктами и овощами, работающих кафе, магазинов, стоящих людей на остановках, ждущих своей маршрутки.

Ничего не говорило о том, что это прифронтовой город. За исключением, пожалуй, разбитых окон и витражей магазинов, расположенных в многоквартирных домах. Эта часть города меньше всего обстреливается, но и здесь есть страшные метки войны.

Наша колонна прибыла в пункт временной дислокации на N-ской улице (в целях безопасности сознательно не называю конкретного места и людей, которые нас разместили и кормили эти несколько дней, но всем им большая благодарность от нашего отряда за теплый прием!).

Заехав в ворота, мы остановились.

Я услышал глухой звук - «бум», раздалось, как мне показалось, где-то в фургоне нашего микроавтобуса.

- Володь, - говорю я своему товарищу, который сидит за рулем, - там, наверное, коробки упали в кузове.

Намекая на то, что 1,5 тонны замороженных перепелов, которые мы везли из Переславля, чтобы доставить в больницы Донецка и как-то скрасить «лечебные будни» раненых жителей и наших бойцов, за дорогу могли рассыпаться по всему кузову.

Потом еще «бум» и еще. Мы вышли из кабины и услышали, как зашипел «Град». То был наш град, и бумы наши - это ствольная крупнокалиберная артиллерия так работает, как разъяснили нам встречающие.

- Салютом встречают! - пошутил Володя.

А вот если «бум» и земля дрожит, или в ночном небе на горизонте вспышка, а потом «бум», или свист и много «бум» подряд - это уже противник.

За все время нашей командировки «бумы» не прекращались даже ночью.

Мы были в те дни, когда хохлонацики впервые с 14 года отправили по центру Донецка целый пакет градов, все 40 градин прилетели туда, где нет военных, где живут обычные мирные жители…

Так началась наша трехдневная поездка по ДНР. Основной задачей нашего отряда была доставка подарков детям Донбасса к Новому году. Организовали эту акцию ветеранские и общественные организации Ярославской области, активное участие по подготовке подарков принимали также дети школ всех городов и районов области. В ДНР нас сопровождал Дмитрий Огилец - депутат Народного совета республики, ветеран-афганец и участник СВО, настоящий боевой товарищ и хороший человек! Дима, если читаешь - привет тебе, обнимаю и жму крепко руку!

Помимо 1,5 тонн перепелиного мяса, 5 тонн подарков для школьников Донбасса, в том числе и формы для юнармейцев, которую мы с вами, дорогие друзья приобрели, и которая была доставлена в школу п. Пролетарский, наш отряд привез с собой карематы (коврики) и жгуты-турникеты для бойцов спецподразделения с самого жаркого направления. Коврики и турникеты для отставки кровотечения - нашего переславского производства, компании «Терпак». Девушки Ростовского колледжа отраслевых технологий сшили для бойцов толстовки.

Наверное, я бы и не писал этот пост, если бы ребята за ленточкой не записали видео со словами благодарности, поэтому прикреплю его сюда.

Все для фронта, все для Победы!».