Переславль-Залесский: в новый год - с большими планами

Александр Тарасенков, исполняющий обязанности главы города Переславля-Залесского. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Главная задача - коммуналка

- Александр Николаевич, вы приступили к исполнению обязанностей главы Переславля-Залесского с мая 2022 года. Какие задачи стали для вас основными?

- В первую очередь это решение вопросов, связанных с коммунальной сферой, которые накапливались в Переславле-Залесском не один десяток лет. Жилищно-коммунальное хозяйство нужно привести в порядок.

Приступив к исполнению обязанностей главы, я проанализировал работу «Сервиса» и «Теплосервиса» (это два наших муниципальных предприятия, отвечающих за водоснабжение и водоотведение, за теплоснабжение). Сформировали заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения инвестиционного кредита на перекладку сетей - они давно изношены, что приводит к постоянным авариям, дестабилизирующим всю работу. Сложилась такая ситуация, что мы не можем даже в летний период проводить плановые ремонты сетей водоснабжения, поскольку в день на территории городского округа происходят по пять-семь прорывов и ремонтные бригады вынуждены все время заниматься их устранением. Точно так же в моменты, когда идет большой разбор воды потребителями, мы не можем увеличить давление в сетях, так как их попросту рвет.

Заявки поданы по двум направлениям - водо- и теплоснабжению. Касаются они сетевого хозяйства города Переславля-Залесского, поскольку здесь находится наибольшее количество потребителей и проблемы наиболее остры. Когда приведем в порядок город, появится возможность заняться решением аналогичных вопросов и на сельских территориях округа.

За уборку Переславля отвечает бюджетное муниципальное учреждение. ФОТО из архива ГО Переславль

- Какова судьба заявок?

- Весь пакет документов мы подготовили и оформили, это была объемная работа. Сейчас они рассматриваются в Фонде содействия реформированию ЖКХ и Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, прошли уже два этапа защиты проекта.

Сразу скажу: несмотря на то что работы будут вестись за счет займа, для населения тариф увеличен не будет. В этом плане мы благодарны губернатору М.Я. Евраеву - сохранение объемов оплаты для населения будет компенсироваться за счет бюджета Ярославской области.

Одобрения заявки мы ожидаем уже сейчас, а в 2023 году планируем осуществлять перекладку.

- Реконструкция будет вестись в рамках концессии? Кто станет концессионером, эксплуатирующим сети?

- Концессионером станет созданная и базирующаяся в Переславле-Залесском организация «Городские коммунальные сети», подконтрольная администрации округа. Именно она получит инвестиционный кредит, проведет реконструкцию сетей, будет заниматься их эксплуатацией и обслуживанием.

- С сетями понятно. А что будет происходить с мощностями, генерирующими тепло?

- В рамках программы по газификации сейчас мы проектируем 4 газовые котельные в сельской местности (они заменят устаревшие, неэкологичные и низкоэффективные мазутные котельные), состоялся конкурс на проектирование котельной в Чкаловском микрорайоне города Переславля-Залесского. Существующая в Чкаловском котельная находится в частных руках, при этом взаимоотношения между собственниками ежегодно оборачиваются проблемами для горожан. Мы решили исключить этот вопрос - новая котельная будет находиться в муниципальной собственности.

Руководством региона также поставлена задача - строительство новой котельной, замещающей котельную «Славича». Мы уже подобрали для этого земельный участок, подготовили техническое задание на проектирование для проведения государственной экспертизы.

Котельная «Славича» - это тоже больное место и достаточно долгая история, там есть и долги перед поставщиком - «Газпромом», и долги потребителей. Строительство замещающих мощностей позволит обеспечить стабильность теплоснабжения.

Улицы и дворы

- Качество жизни горожан во многом зависит и от содержания, и от благоустройства территорий…

- Да, это следующий важный блок порученной мне работы.

Одна из главных проблем округа - отсутствие техники. После ряда банкротств муниципальных учреждений у нас осталось лишь несколько тракторов, чуть живой грейдер и две комбинированные дорожные машины. Нет даже автовышки для опиловки деревьев.

В 2022 году 7 детских спортивных игровых комплексов установлены в городе и 4 - в сельской местности, благоустроены 5 дворовых и одно общественное пространство, построена площадка для выгула собак. ФОТО из архива ГО Переславль

За летний период удалось сэкономить бюджетные средства, за счет этого мы направили 5 млн рублей на ремонт имеющейся коммунальной техники, чтобы зимний период она встретила в рабочем состоянии.

Рассчитываем на помощь со стороны региона - в ближайшее время планируем получить еще одну КДМ, трактор и спецмашину, габариты которой позволят осуществлять в городе полив, уборку тротуаров и площадей.

Отмечу, что уборку в Переславле-Залесском осуществляет муниципальное бюджетное учреждение в соответствии с муниципальным заданием. К сожалению, при этом мы сталкиваемся с серьезной проблемой нехватки персонала, особенно нам не хватает дворников. Тут есть и объективная причина: зарплата дворника составляет 25 тысяч рублей в месяц, тогда как, поработав в выходные для дачников-москвичей, можно получить больше. У нас есть вакантные ставки, мы ищем людей, но в данный момент город убирают всего 5 дворников. В сочетании с недостатком техники это создает серьезные сложности.

- Как вы выходите из ситуации?

- За счет локальных решений. Например, изыскали бюджетные средства, чтобы спилить 70 аварийных деревьев. В результате, когда был ураган, ни одно дерево у нас не упало, ничего не повредило. А задача на будущее - усилить наше бюджетное муниципальное учреждение, обеспечив прозрачность его работы. Я считаю, что оно должно быть для города как минимум вдвое выгоднее, чем привлечение частных подрядных организаций. Для меня очевидно, что имеющихся у нас 30 миллионов рублей при работе с частниками явно не хватит на проведение уборки, посыпки, расчистки зимой, покоса травы летом на территории Переславля-Залесского и еще более 300 населенных пунктов, включенных в состав нашего городского округа, опиловку, ремонт детских площадок и т.д. Чтобы все было в порядке, нужно примерно 130 млн рублей. Сейчас мы вынуждены исходить из имеющихся средств, однако в планах - увеличение этой статьи затрат.

Отмечу, что наличие бюджетного учреждения позволяет работать не только более экономно, но и более эффективно, оперативно - направлять имеющиеся силы на наиболее важные направления. С наступлением зимы это особенно очевидно - нужно чистить тротуары, посыпать их, сбивать сосульки. Сотрудники МБУ по нашим указаниям это делают, активно помогает в этом народный контроль.

- Какие программы, направленные на благоустройство городского округа, выполнялись в 2022 году?

- Это «Наши дворы», программы обустройства подъездов к социальным учреждениям, ремонта дорог, тротуаров и т.д. Все это в летний период мы успешно выполнили. Надеюсь, горожане это оценят. Например, тротуары на ул. Ростовской не приводились в порядок три десятилетия, это было действительно неприятно и стыдно.

В целом мы установили 7 детских спортивных игровых комплексов в городе и 4 - в сельской местности, благоустроили пять дворовых и одно общественное пространство, построили площадку для выгула собак.

К четырем социальным объектам был благоустроен асфальтовый подъезд. На следующий год планируем не снижать темпы.

В 2022 году 7 детских спортивных игровых комплексов установлены в городе и 4 - в сельской местности, благоустроены 5 дворовых и одно общественное пространство, построена площадка для выгула собак. ФОТО из архива ГО Переславль

От дизайна до экологии

- Что помимо текущих работ вы планируете сделать, для того чтобы Переславль стал выглядеть лучше?

- Будем с привлечением специалистов разрабатывать дизайн-код, который в современных условиях является необходимым условием для развития архитектурно-художественного облика города. Дизайн-код - это иллюстрированный свод правил и рекомендаций, обеспечивающий создание единого стилистического облика городской застройки. Полезен он и горожанам, и туристам, поскольку помогает удобно передвигаться, понятно ориентироваться, повышает безопасность передвижения, информативность. Важно задать стандарты и для собственников зданий, особенно тех, которые находятся на основных улицах.

- Александр Николаевич, для многих наших малых городов актуальны вопросы, связанные с экологией, очистными сооружениями. Что будет делаться в этом плане?

- У нас есть ряд судебных решений по канализованию центральной части города и обустройству ливневой канализации. В бюджет следующего года заложены средства на проектирование ряда объектов. Требуется и модернизация очистных сооружений - здесь мы работаем над включением Переславля-Залесского в федеральную программу «Чистая Волга», поскольку самостоятельно с такими затратами муниципалитету не справиться. Планируем уже в следующем году начать с реконструкции очистных сооружений в с. Нагорье. В программу мы уже вошли, но пока нам не хватает 30 млн, т. к по программе будет выделено 120 млн рублей из требующихся 156 млн рублей. По предварительным подсчетам, на новые очистные сооружения Переславля-Залесского потребуется 3-4 млрд рублей.

Одна из существовавших долгое время и решенных в этом году проблем - рекультивация полигона ТБО в деревне Красное. На эти цели будет направлено 630 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов - при поддержке правительства региона мы успели войти в федеральный проект «Чистая страна» и получить средства. Подрядчик определен и сейчас уже проводит подготовительные работы.

Приятным завершением 2022 года станет передача Переславлю ФОКа с плавательными бассейнами, построенного по программе Газпрома. Он очень нужен горожанам! ФОТО из архива ГО Переславль

Немного о политике

- Особенность городского округа в том, что его границы выходят далеко за пределы самого Переславля-Залесского. Как это сказывается на вашей работе?

- Это так, и будем честны: практически все жители Переславля негативно оценивают произошедшее несколько лет назад объединение города и района в одно муниципальное образование, говорят о потере управляемости. Наша задача сейчас - сохранять работников на местах и восстанавливать управляемость, обеспечивать доступность муниципальных услуг для жителей. Я бываю во всех наших территориальных управлениях, общаюсь с коллегами, мы обсуждаем задачи, проблемы, функционал. Важно, что мы сохранили специалистов, которые знают людей и проблематику своих территорий.

- Вас назначил губернатор, вы пользуетесь и поддержкой ряда руководителей переславских предприятий, которые считают, что для развития города важно соединять усилия и возможности муниципалитета, региона, предпринимательского сообщества, общественности. При этом не секрет, что непросто складывается работа Переславской городской думы…

- Я считаю, что мы видим попытки отдельной малочисленной группы лиц создать иллюзию конфликта в работе с депутатским корпусом. На самом деле все выглядит несколько иначе.

Действительно, в первую очередь задачи передо мной поставил губернатор. И я вижу, что они совпадают с тем, чего ожидают жители. Благодарен Михаилу Яковлевичу за то, что он и коллеги в правительстве Ярославской области оказывают нам деятельную поддержку. Так, за 2022 год из областного бюджета нам было выделено порядка 134 млн рублей на ремонт кровли в детском саду «Дюймовочка», замену коммуникаций во время благоустройства дворовых территорий, установку приборов учета электроэнергии, полигон (софинансирование) и прочее.

Что касается взаимодействия с бизнес-сообществом, то о его формате мы договорились при встрече в самом начале моей работы в Переславле-Залесском. Хорошие, деловые взаимоотношения сложились с советом директоров Переславля-Залесского, я участвую в его заседаниях, вместе обсуждаем вопросы города, находим решения.

Бизнес помогает социальным учреждениям при проведении ремонтных работ, закупке оборудования и т.д. Принимает активное участие в благоустройстве (например, когда нужно выделить технику, которой у нас нет). Нередко предприниматели сами выходят к администрации с инициативой и готовностью решить какой-нибудь вопрос. Большую помощь предпринимательское сообщество оказало в сборе гуманитарной помощи для мобилизованных, для жителей освобожденных территорий. По моему обращению предприниматели приняли участие в приведении в порядок остановочных комплексов (исходя из финансовой ситуации, заменить их мы пока не можем, но смогли отремонтировать, чтобы обеспечить людям защиту от ветра и осадков).

Взаимодействие есть и с общественными организациями, среди которых немало патриотических, таких как Боевое братство, Переславское казачье общество, со спортивным сообществом, например, лыжниками, хоккеистами.

Что касается депутатов, то взаимопонимание существует с представителями «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Конструктивные взаимоотношения с большинством депутатов у нас есть, мы реагируем на их обращения, идет совместная работа. Да, есть сложности с фракцией партии «Справедливая Россия», но это продолжается уже не первый год, так что не следует преувеличивать роль моей личности в этой истории. В свое время, обладая большинством, люди диктовали условия, затем старались проводить нужные им решения и блокировать другие, набирать политические очки… Разжигание эмоций и создание конфликтных ситуаций в Думе, конечно, неприемлемо, так как работа должна быть созидательной и направлена на принятие нужных для городского округа решений.

- Как вы оцениваете Переславль-Залесский с точки зрения экономики, наличия рабочих мест на производствах?

- Радует, что есть такие предприятия, как «Завод ЛИТ», который в любых условиях сохраняет не просто стабильность, а стремление к динамичному развитию. Успешно работают «ПолиЭР», ООО «Диазоний», ООО «РОЛС Изомаркет», АО «Переславский хлебозавод», ООО «НПК Протэкт» и другие. Благодаря таким предприятиям у нас есть рабочие места с хорошим уровнем заработных плат.

Что касается привлечения новых инвесторов, то мы всегда для них открыты и готовы помогать в поиске вариантов для размещения в Переславле-Залесском новых производств. Сейчас находимся в стадии переговоров с инвесторами по строительству у нас логистического центра и завода по выпуску металлоизделий для строительной отрасли.

Благодаря победе в конкурсе Ростуризма, в следующем году центр Переславля преобразится. Из архива ГО Переславль

Туризм - для переславцев

- Для многих Переславль ассоциируется с Золотым кольцом. Чем является для города туристический бизнес?

- Давайте будем честны: наше население зачастую проявляет скептическое отношение к туризму. Отчасти людей можно понять, поскольку летом и в праздники население городского округа за счет дачников и туристов увеличивается вчетверо-впятеро. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру: очереди в магазинах, мусор на контейнерных площадках, проблема с парковкой автомашин и т.д. Но нужно понимать: деньги, потраченные дачником или туристом в Переславле-Залесском, оживляют весь наш округ, дают заработок переславцам, содействуют развитию все той же инфраструктуры. Чтобы ощутить это, достаточно побывать в малом городе, удаленном от туристических маршрутов. Многие из них просто умирают.

Задача местной власти в этом плане одна: способствовать тому, чтобы реализуемые проекты (в том числе и туристические) способствовали повышению качества жизни нашего населения - благоустройству улиц и дворов, ремонту дорог, созданию рабочих мест.

Кстати, в августе 2022 года Переславль-Залесский выиграл конкурс Ростуризма на лучшие проекты по обустройству туристических центров городов. Федеральное финансирование на 2023 год составит 215 млн рублей, на эти средства мы установим указатели и информационные стенды, сборно-разборную сцену, нестационарные торговые объекты, видеокамеры, обеспечим архитектурную подсветку зданий и пешеходных мостов, отремонтируем пешеходные мосты, благоустроим парковые территории центральной части города и реки Трубеж, установим контейнерные площадки, туалетные модули и т.д. Все это будет делаться в соответствии с дизайн-кодом, о котором я уже говорил.

Планируем мы обустроить и земляные валы, в том числе сделать инсталляцию, которая позволит увидеть, какими они были в древности, когда на 16-метровых валах стояли крепостные стены.

Добавлю и то, что в рамках договоренности губернатора Ярославской области с Северной железной дорогой планируется прокладка железной дороги до центра Переславля-Залесского. Планируется, что поезда Москва - Переславль и Переславль - Москва будут ежедневными, что еще больше оживит жизнь города и маршрут «Золотое кольцо», пересадочным узлом для которого станет наш город.

Также недалеко от планируемого ж/д вокзала, в комплексе зданий ранее принадлежавших «Заводу ЛИТ», будет располагаться музей-заповедник, свой переезд он начнет уже в наступающем году. На эти процессы выделены средства из областного бюджета.

- Спасибо, Александр Николаевич! Скажите, чего вы желаете переславцам в 2023 году?

- Конечно, я желаю каждому здоровья, успехов, благополучия. Будем стараться работать так, чтобы жители видели изменения к лучшему.