В Ярославле в новогоднюю ночь будут ходить дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи

В новогоднюю ночь в Ярославле будет ходить транспорт. Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля все же приняла решение пустить в новогоднюю ночь дополнительный транспорт. В рейсы выйдут автобусы №№1, 4, 13, 19К, 33, 42, 49, 56, 62, 66 и 79; троллейбусы №1 и №5, а также трамваи №1 и №5.

АВТОБУСЫ

№1 «Улица Волгоградская – 5 МКР»

- улица Волгоградская: 03:10; 04:23

- 5 МКР: 03:10; 04:23

№4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный»

- улица Ярославская: 03:30; 04:40

- Ярославль Главный: 03:30; 04:40

№13 «5 МКР – Машприбор»

- 5 МКР: 03:10; 04:17

- Машприбор: 03:10; 04:17

№19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»

- улица Гудованцева: 03:40

- Красная площадь: 04:27

№33 «ПАТП №1 – Областная больница»

- ПАТП №1: 03:05

- Областная больница: 03:55

№42 «15 МКР – Посёлок Куйбышева»

- 15 МКР: 04:45

- Поселок Куйбышева: 03:30; 04:35

№49 «Больница № 2 – 15 МКР»

- Больница №2: 05:02

- 15 МКР: 03:40; 04:20; 05:10

№56 «Поселок Прибрежный – Машприбор»

- Поселок Прибрежный: 03:10; 04:35

- Машприбор: 03:10; 04:35

№62 «15 МКР – Улица 1-я Технологическая»

- 15 МКР: 03:20

- улица 1-я Технологическая: 04:37

№66 «НЗКИ – Больничный городок»

- НЗКИ: 03:30; 04:42

- Больничный городок: 03:30; 04:42

№79 «ТЦ «Аксон» – Поселок Куйбышева»

- ТЦ «Аксон»: 03:30; 04:40

- Поселок Куйбышева: 03:30; 04:40

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

№1: «Ярославль Главный – ЯШЗ»

- Ярославль Главный: 03:30; 03:58; 04:24; 04:50; 05:16

- ЯШЗ: 03:05; 03:33; 03:59; 04:25; 04:51

№5 «Улица Рыкачева – Ярославль Главный»

- улица Рыкачева: 03:29; 04:09; 04:44; 05:24

- Ярославль Главный: 03:35; 04:10; 04:50

ТРАМВАИ

№1 «Улица Свердлова – улица Чкалова»

- улица Свердлова: 03:27; 04:06; 04:45; 05:24

- улица Чкалова: 03:08; 03:47; 04:26; 05:05

№5 «Улица Чкалова – Больница № 9»

- улица Чкалова: 03:19; 04:11; 05:03

- Больница №9: 03:20; 04:12; 05:04