В Ярославле в новогоднюю ночь будут ходить дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи

В новогоднюю ночь в Ярославле будет ходить транспорт.
Фото: Мэрия Ярославля
Мэрия Ярославля все же приняла решение пустить в новогоднюю ночь дополнительный транспорт. В рейсы выйдут автобусы №№1, 4, 13, 19К, 33, 42, 49, 56, 62, 66 и 79; троллейбусы №1 и №5, а также трамваи №1 и №5.
АВТОБУСЫ
№1 «Улица Волгоградская – 5 МКР»
- улица Волгоградская: 03:10; 04:23
- 5 МКР: 03:10; 04:23
№4 «Улица Ярославская – Ярославль Главный»
- улица Ярославская: 03:30; 04:40
- Ярославль Главный: 03:30; 04:40
№13 «5 МКР – Машприбор»
- 5 МКР: 03:10; 04:17
- Машприбор: 03:10; 04:17
№19К «Улица Гудованцева – Красная площадь»
- улица Гудованцева: 03:40
- Красная площадь: 04:27
№33 «ПАТП №1 – Областная больница»
- ПАТП №1: 03:05
- Областная больница: 03:55
№42 «15 МКР – Посёлок Куйбышева»
- 15 МКР: 04:45
- Поселок Куйбышева: 03:30; 04:35
№49 «Больница № 2 – 15 МКР»
- Больница №2: 05:02
- 15 МКР: 03:40; 04:20; 05:10
№56 «Поселок Прибрежный – Машприбор»
- Поселок Прибрежный: 03:10; 04:35
- Машприбор: 03:10; 04:35
№62 «15 МКР – Улица 1-я Технологическая»
- 15 МКР: 03:20
- улица 1-я Технологическая: 04:37
№66 «НЗКИ – Больничный городок»
- НЗКИ: 03:30; 04:42
- Больничный городок: 03:30; 04:42
№79 «ТЦ «Аксон» – Поселок Куйбышева»
- ТЦ «Аксон»: 03:30; 04:40
- Поселок Куйбышева: 03:30; 04:40
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
№1: «Ярославль Главный – ЯШЗ»
- Ярославль Главный: 03:30; 03:58; 04:24; 04:50; 05:16
- ЯШЗ: 03:05; 03:33; 03:59; 04:25; 04:51
№5 «Улица Рыкачева – Ярославль Главный»
- улица Рыкачева: 03:29; 04:09; 04:44; 05:24
- Ярославль Главный: 03:35; 04:10; 04:50
ТРАМВАИ
№1 «Улица Свердлова – улица Чкалова»
- улица Свердлова: 03:27; 04:06; 04:45; 05:24
- улица Чкалова: 03:08; 03:47; 04:26; 05:05
№5 «Улица Чкалова – Больница № 9»
- улица Чкалова: 03:19; 04:11; 05:03
- Больница №9: 03:20; 04:12; 05:04