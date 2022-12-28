В Ивановской области 9 января начнется прием заявлений на путевки в детские лагеря отдыха

В Ивановской области в 9 утра 9 января начнется прием заявлений на предоставление путевок в детские лагеря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области в 9 утра 9 января начнется прием заявлений на предоставление путевок в детские лагеря. Заявки, поданные до установленного времени, будут отклонены.

- В 2023 году порядок подачи заявления через портал Госуслуг изменился. При выборе отдельных групп категорий, к которым относится ребенок, необходимо прикрепить в отсканированном виде документы – справку, подтверждающую нахождение ребенка в образовательной организации (школа, детский сад); документы, устанавливающие причину разных фамилий родителя и ребенка; документы, подтверждающие отнесение семьи к льготной категории, - сообщили в правительстве Ивановской области.

Подать заявление можно одним из нескольких способов:

- через портал Госуслуг в разделе «Семья», выбрав категорию «Организация отдыха детей в каникулярное время»,

- лично в территориальном органе соцзащиты,

- почтовым отправлением на адрес территориального органа соцзащиты по месту жительства.

Первоочередное право на путевку имеют дети участников СВО. Чтобы его получить, нужно выбрать поле «Иные категории» и добавить соответствующие документы.

Подробности можно узнать здесь.