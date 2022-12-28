Костромичи за рождение третьего и последующего ребенка будут получать 100 тысяч рублей

Жители Костромской области при рождении третьего и последующего ребенка будут получать единовременное пособие в 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Костромской области при рождении третьего и последующего ребенка будут получать единовременное пособие в 100 тысяч рублей.

Законопроект вступит в силу уже через несколько дней, с 1 января 2023 года. Материальное положение семьи значения иметь не будет, а распорядиться этими деньгами родители смогут по своему усмотрению.

- Процедура оформления новой выплаты максимально упрощена, необходимо только написать заявление. Подать его нужно в центр социальных выплат через единый портал государственных и муниципальных услуг, интерактивный портал социальной защиты населения Костромской области, многофункциональный центр. Остальные документы для оформления будут запрошены путем межведомственного взаимодействия, - сообщили в правительстве Костромской области.

Воспользоваться правом на пособие родители могут в течение полутора лет со дня рождения или усыновления ребенка.