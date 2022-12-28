Ивановцев предупредили о сильном снегопаде

Сильный снег ожидается с 18:00 28 декабря и до 18:00 29 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили жителей Иванова и Ивановской области о сильном снегопаде.

- Сильный снег ожидается с 18:00 28 декабря и до 18:00 29 декабря. На дорогах снежные заносы, - сообщили в пресс-службе администрации регионального центра.

Ивановцев попросили при возможности оставаться дома. Если снегопад застал на улице, то необходимо быть внимательными при переходе проезжих частей. Не стойте рядом с деревьями и не паркуйте под ними автомобили.

Рекомендации водителям:

- воздержитесь от поездок по городу на личном транспорте, - если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад, - в условиях гололеда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении маневров на дороге, - во время поездки останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида, - периодически очищайте налипший под крыльями снег (он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем), - соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, - участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью, - снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов.