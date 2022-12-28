Награды - по заслугам!

В День энергетика сотрудников «Ярэнерго» отметили правительственными, отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами. ФОТО из архива Филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Наследники ГОЭЛРО

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» отметили отличившихся сотрудников. 90 человек награждены правительственными, отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами. Торжественное мероприятие было приурочено к празднованию Дня энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря (напомним, что именно в этот день в 1920 году был принят план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).

Заслуженные награды работникам вручил лично и. о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко. Так, Почетной грамотой Министерства энергетики России отмечена начальник управления собственностью Светлана Анардович. Еще 10 сотрудников отмечены наградами правительства Ярославской области и мэрии города Ярославля. Кроме того, были вручены награды компании и филиала.

За особые заслуги 17 человек занесены на корпоративные Доски почета. Еще три сотрудника получили награды объединения «ЭРА России».

- Выражаю искреннюю признательность за слаженную, ответственную и качественную работу. Совместными усилиями мы смогли достигнуть отличных результатов. С большим удовольствием хочу поздравить вас с Днем энергетика и пожелать дальнейших успехов на профессиональном пути, - сказал и. о. заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.

Вряд ли нужно напоминать, что современное общество не может существовать без энергии, любое производство зависит от этого фактора, как и комфортная жизнь каждого человека. И каждый энергетик - это специалист, который способен принимать решения и нести за них ответственность.

На пересечении Московского проспекта с ул. Кривова установлена электроопора в виде герба Ярославля. ФОТО из архива Филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Свет для Ярославля

В День энергетика «Россети Центр» официально сообщили о завершении реализации масштабного проекта по благоустройству и уличному освещению Ярославля.

Работа по благоустройству началась в мае 2021 года с исполнения энергосервисного контракта, заключенного между правительством Ярославской области и ПАО «Россети Центр».

В рамках контракта были заменены устаревшие светильники и установлено 27505 современных, светодиодных, в том числе на Стрелке, одном из самых популярных мест у жителей и гостей Ярославля. Проект получил множество положительных отзывов.

В этом году работа продолжилась реализацией архитектурно-художественной подсветки порядка 60 памятников истории и культуры, а также Октябрьского моста.

Символ города

Завершающим этапом масштабного проекта по благоустройству и уличному освещению столицы Ярославской области стала установка стилизованной опоры в виде герба Ярославля, которая находится в районе пересечения Московского проспекта с улицей Кривова. Конструкция заменила существующую опору воздушной линии 110 кВ Южная-Институтская. В ночное время ее будет освещать декоративная подсветка. Весной территорию вокруг нее благоустроят.

- Мы провели масштабную работу по освещению столицы региона. Это крайне важный проект, поскольку это не только безопасность, но и комфорт горожан. Несмотря на масштабные экономические вызовы, с которыми наша страна столкнулась в этом году, мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение, мы делаем жизнь людей светлее и безопаснее, а также реализуем проекты, которые сами по себе могут стать центрами притяжения для гостей и жителей Ярославля, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.