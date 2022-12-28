«Содружество культур» - вклад в укрепление мира и согласия

Участники круглого стола обсудили перспективы продвижения «Содружества культур». ФОТО Дмитрий Скобелев

Как пояснила председатель Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий, это мероприятие стало частью проекта «Мы - наследники великой культуры», который победил в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенном департаментом общественных связей региона.

Нужно отметить, что бесплатный журнал «Содружество культур» стал важным инструментом в реализации государственной национальной политики на региональном и федеральном уровнях. Издание неоднократно побеждало в различных конкурсах и выигрывало гранты, на которые осуществляло свою деятельность. Все годы своего существования журнал финансируется правительством Ярославской области, благодаря этому он остается бесплатным, доступным для читателей.

В связи с юбилеем журнал награжден дипломом Союза журналистов России. ФОТО Дмитрий Скобелев

Ирина Пухтий вручила коллективу редакции диплом Союза журналистов России, отметив, что журнал вносит огромный вклад в популяризацию традиций и достижений культуры различных народов, способствует укреплению мира и согласия.

О значении журнала в укреплении мира и согласия на Ярославской земле рассказал на мероприятии председатель ЯРО «Ассамблея народов России», главный редактор журнала, член Союза журналистов России Нур-Эл Хасиев. У ЯРО «Ассамблея народов России», созданной еще в июне 1999 года, богатая история, в нее входят представители всех крупных диаспор региона, этнокультурных организаций и национально-культурных автономий региона. Их деятельность и отражается в журнале, способствуя просвещению ярославцев и достижению главной цели, отраженной в девизе: «Ярославия - земля согласия».

Журнал освещает межнациональную и межконфессиональную тематику, способствует укреплению мира и согласия. ФОТО Дмитрий Скобелев

- Много лет мы c помощью печатного слова вносим свой вклад в развитие и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений в Ярославской области, - подчеркнул Нур-Эл Хасиев.

Публикация подготовлена в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия - земля согласия».