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Общество28 декабря 2022 8:58

«Содружество культур» - вклад в укрепление мира и согласия

Круглый стол «Журналу «Содружество культур» - 10 лет. Эффективная площадка для этнокультурного диалога» прошел в Ресурсном центре этнокультурного просвещения в Ярославле
Дмитрий Скобелев
Участники круглого стола обсудили перспективы продвижения «Содружества культур». ФОТО Дмитрий Скобелев

Участники круглого стола обсудили перспективы продвижения «Содружества культур». ФОТО Дмитрий Скобелев

Как пояснила председатель Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий, это мероприятие стало частью проекта «Мы - наследники великой культуры», который победил в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенном департаментом общественных связей региона.

Нужно отметить, что бесплатный журнал «Содружество культур» стал важным инструментом в реализации государственной национальной политики на региональном и федеральном уровнях. Издание неоднократно побеждало в различных конкурсах и выигрывало гранты, на которые осуществляло свою деятельность. Все годы своего существования журнал финансируется правительством Ярославской области, благодаря этому он остается бесплатным, доступным для читателей.

В связи с юбилеем журнал награжден дипломом Союза журналистов России. ФОТО Дмитрий Скобелев

В связи с юбилеем журнал награжден дипломом Союза журналистов России. ФОТО Дмитрий Скобелев

Ирина Пухтий вручила коллективу редакции диплом Союза журналистов России, отметив, что журнал вносит огромный вклад в популяризацию традиций и достижений культуры различных народов, способствует укреплению мира и согласия.

О значении журнала в укреплении мира и согласия на Ярославской земле рассказал на мероприятии председатель ЯРО «Ассамблея народов России», главный редактор журнала, член Союза журналистов России Нур-Эл Хасиев. У ЯРО «Ассамблея народов России», созданной еще в июне 1999 года, богатая история, в нее входят представители всех крупных диаспор региона, этнокультурных организаций и национально-культурных автономий региона. Их деятельность и отражается в журнале, способствуя просвещению ярославцев и достижению главной цели, отраженной в девизе: «Ярославия - земля согласия».

Журнал освещает межнациональную и межконфессиональную тематику, способствует укреплению мира и согласия. ФОТО Дмитрий Скобелев

Журнал освещает межнациональную и межконфессиональную тематику, способствует укреплению мира и согласия. ФОТО Дмитрий Скобелев

- Много лет мы c помощью печатного слова вносим свой вклад в развитие и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений в Ярославской области, - подчеркнул Нур-Эл Хасиев.

Публикация подготовлена в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия - земля согласия».

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