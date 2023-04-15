Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 апреля 2023 11:01

Принципы работы единой электронной регистратуры - правительство Ярославской области

Уже сейчас каждый может позвонить по телефону 122 и записаться к врачу, вызвать доктора на дом или оставить отзыв на медицинскую организацию
Мария СОКОЛОВА
Горячая линия 122 уже сегодня работает круглосуточно, без выходных.

Горячая линия 122 уже сегодня работает круглосуточно, без выходных.

Фото: Правительство Ярославской области

По итогам прямой линии губернатора области Михаила Евраева в социальных сетях и через кол-центр 122 поступили вопросы о принципах работы единой регистратуры в сфере медицинского обслуживания

Правительство области отвечает на основные.

Во - первых, единая регистратура в июне 2023 года полностью возьмет на себя обязанности по обеспечению взаимодействия между пациентами и медицинскими организациями. До конца мая к врачу можно будет записываться и через поликлинику, и через единый кол-центр, а с июня – только через единую электронную регистратуру. С этого же времени к узким специалистам (хирург, детский хирург, уролог, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, детский стоматолог, зубной врач) можно будет записываться не только в свою поликлинику, но и в любую, где есть свободные явки.

Во-вторых, работать запись в другие поликлиники будет следующим образом: если нет свободной явки к нужному специалисту в поликлинике пациента в течение определенного периода (длительность периода будет уточняться, но он не должен быть очень длинным), оператор кол-центра предложит ему все доступные варианты записи в других поликлиниках – как в городе, так и в области. В случае записи на прием к узкому специалисту в другую поликлинику именно медицинское учреждение, которое окажет помощь, будет получать деньги только за этот конкретный прием. Это позволит разгрузить наиболее занятые клиники, а также создаст конкурентную среду.

Правительство области уточняет - запись в другие поликлиники через единую электронную регистратуру запустится в пилотном режиме, и решения по вовлечению врачей других специальностей в проект будет приниматься после анализа и подведения итогов работы единой регистратуры.

Также Михаил Евраев сообщил на прямой линии, что постепенно единый кол-центр для удобства граждан будет увеличивать спектр предоставляемых услуг. Горячая линия 122 уже сегодня работает круглосуточно, без выходных.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ