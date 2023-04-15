Принципы работы единой электронной регистратуры - правительство Ярославской области

Горячая линия 122 уже сегодня работает круглосуточно, без выходных. Фото: Правительство Ярославской области

По итогам прямой линии губернатора области Михаила Евраева в социальных сетях и через кол-центр 122 поступили вопросы о принципах работы единой регистратуры в сфере медицинского обслуживания

Правительство области отвечает на основные.

Во - первых, единая регистратура в июне 2023 года полностью возьмет на себя обязанности по обеспечению взаимодействия между пациентами и медицинскими организациями. До конца мая к врачу можно будет записываться и через поликлинику, и через единый кол-центр, а с июня – только через единую электронную регистратуру. С этого же времени к узким специалистам (хирург, детский хирург, уролог, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, детский стоматолог, зубной врач) можно будет записываться не только в свою поликлинику, но и в любую, где есть свободные явки.

Во-вторых, работать запись в другие поликлиники будет следующим образом: если нет свободной явки к нужному специалисту в поликлинике пациента в течение определенного периода (длительность периода будет уточняться, но он не должен быть очень длинным), оператор кол-центра предложит ему все доступные варианты записи в других поликлиниках – как в городе, так и в области. В случае записи на прием к узкому специалисту в другую поликлинику именно медицинское учреждение, которое окажет помощь, будет получать деньги только за этот конкретный прием. Это позволит разгрузить наиболее занятые клиники, а также создаст конкурентную среду.

Правительство области уточняет - запись в другие поликлиники через единую электронную регистратуру запустится в пилотном режиме, и решения по вовлечению врачей других специальностей в проект будет приниматься после анализа и подведения итогов работы единой регистратуры.

Также Михаил Евраев сообщил на прямой линии, что постепенно единый кол-центр для удобства граждан будет увеличивать спектр предоставляемых услуг. Горячая линия 122 уже сегодня работает круглосуточно, без выходных.