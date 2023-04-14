В Ярославле детей научили готовить подарки к Пасхе

Семейный центр «Лукоморье» - это семейное кафе, кулинарные и творческие мастер-классы, игровой лабиринт и уютная малышковая. ФОТО Тамара Смирнова

Познакомиться с секретами подготовки к празднику мальчикам и девочкам из многодетных семей села Великого помогли «Комсомольская правда» и ее друзья – Семейный центр «Лукоморье» в Ярославле, компания «МолВест» из Ростова Великого, Даниловский маслосырзавод, группа «Айсберри», птицефабрика «Волжанин» и магазины «Кенди Гурмэ».

Праздничные чудеса

В сказочном «Лукоморье» ребятишек и их мам встретила его хозяйка, затейница и рассказчица тетушка Лукерья:

– А знаете, мои хорошие, почему на Пасху яйца принято красить? По преданию, святая Мария Магдалина в Риме преподнесла императору куриное яйцо, при этом воскликнув: «Христос Воскрес!» А император сказал, что скорее куриное яйцо из белого станет красным, чем он поверит в то, что кто-то может воскреснуть из мертвых. Тут чудо и произошло – на глазах у множества людей куриное яйцо, преподнесенное святой Марией, стало красным.

Рассказала тетушка Лукерья и о своем племяннике – Алеше Поповиче. У него вскоре после Пасхи будет день рождения – 23 апреля вместе со своими сказочными друзьями богатырь будет ждать всех добрых людей в «Лукоморье», чтобы весело и интересно отметить свой праздник.

Побалагурив с тетушкой Лукерьей, гости отправились на мастер-классы – им предстояло научиться делать праздничные пасхальные угощения и подарки. Необходимые ингредиенты для этого предоставила семейная пара Наталья и Александр Чирковы, руководители магазинов «Кенди Гурмэ» в Ярославле.

– Мы уже три года предлагаем вкусную продукцию для кондитеров и кулинаров, для тех, кто любит печь и готовить. За это время приобрели постоянных покупателей и новых партнеров. Продукция у нас самая разнообразная, а для сегодняшней акции «Кенди Гурмэ» привез специальные красители – всего пара капель и пасхальные яйца станут необычайно яркими! Вместе с нами можно необычно украсить и пасху, и кулич для праздничного стола, любую выпечку, – рассказала Наталья Чиркова.

Чтобы пасха получилась вкусной и свежей, нужно готовить ее из молочной продукции ярославских производителей. ФОТО Тамара Смирнова

И пасха, и пицца – если не лениться

Как приготовить вкусную пасху? В первую очередь нужны качественные натуральные молочные продукты, хорошее настроение и умелые руки.

Хорошего настроения всем участникам мастер-классов было не занимать. Свежие продукты предоставили компания «МолВест» (торговая марка «Светлоозеро») и Даниловский маслосырзавод – их творог, масло, кисломолочная продукция и сыры хорошо известны ярославцам. Ну, а добрым наставником для детей стал Павел Тяпкин, шеф-повар семейного кафе «Лукоморье», а также ресторанов «Cantata Terrazza» и «Пивоваръ». Звенела профессиональная посуда из сияющей нержавейки, в старательных руках мелькали ложки и лопаточки, воздух насыщался сладкими ароматами – и вот уже готовые пасхи упаковываются, чтобы отправиться домой к своим создателям.

Завершив совместный труд, шеф-повар улыбается:

– Я люблю проводить мастер-классы и видеть, как детям нравится учиться у «всамделишного» шеф-повара. У меня самого есть шестилетний сынишка, и я знаю, что детские улыбки и сияние глаз дорогого стоят!.. Признаюсь: разрабатывая детское меню для «Лукоморья», я во многом ориентировался на предпочтения сына, его друзей и подружек. А на мастер-классы к нам чаще всего приходят печь пиццу, для которой мы специально разработали тесто. Пицца получается нежная, пористая – она очень нравится детям-кулинарам.

Сколько вешать в граммах? Рецепт на заметку

Ну, а что делать тем, кто готовить пасху еще не умеет? На такой случай советами поделилась Галина Калинина, управляющая розничной сетью Даниловского маслосырзавода:

– К празднику угощение появится в наших магазинах. Мы готовим пасхи из крупнозернистого творога жирностью 9%, который делается из молока, поступающего с наших собственных ферм в Рыбинском и Первомайском районах. Рецепт у нас традиционный, существующий издавна: в определенной последовательности добавляем в творог и перемешиваем сахар, жирные сливки и сливочное масло (конечно, тоже нашего производства!), изюм, ванилин. Чтобы готовая пасха не рассыпалась, добавляем немного желатина. Получившаяся однородная масса плотно утрамбовывается в форму и через полчасика пасху можно подавать на стол. Если нужен наш даниловский рецепт, то вот он: на 500-граммовую пасху понадобятся 400 гр. творога, 100 гр. сливок, 50 гр. сливочного масла, 100 гр. сахара, 45 гр. изюма, 13 гр. желатина и 1 гр. ванилина. А на праздничный стол я советую подать и другую нашу продукцию. У нас ведь только сыров свыше 50 сортов: от брынзы и рикотты, «Пошехонского», «Маасдама» и кавказских сыров – до элитных «Пармезана выдержанного» и «Даниловского премиум». Будет вкусно!

Стараниями маленьких художников яйца от АО «Волжанин» превратились в уникальные сувениры, которыми можно одарить родных и друзей. ФОТО Тамара Смирнова

Из обычного яичка – кот, собачка или птичка

Мастер-класс Зои Шильниковой – это яркие краски и простор для фантазии. А еще – немного усидчивости и старательности, плодами которых становятся маленькие шедевры.

– Мы поучились украшать пасхальные яйца, используя различные техники, – красили и раскрашивали, применяли термонаклейки, рисовали пищевыми фломастерами, делали из яиц забавных зверюшек, изготавливали красивые подставочки, чтобы получившиеся сувениры было удобно переносить или ставить на стол. Замечательно, когда ребенок проявляет свою индивидуальность! – говорит Зоя. – Вообще у нас в «Лукоморье» постоянно проводятся творческие мастер-классы – приходят на них и целыми группами из детских садов, и классами из школ. Наиболее популярна роспись пряников, значков, брелоков, футболок. Особенно радует, когда вместе с детьми занимаются их родители. Сегодня так и было, мамочки очень старались, помогая малышам.

Миссия коллектива «Айсберри» - «Дарить радость и удовольствие от привычного и узнаваемого по вкусу, вместе с тем, нового и удивительного мороженого лучшего качества». ФОТО Тамара Смирнова

И в подарок – мешок эскимо!

После завершения мастер классов детей ждало угощение – вкусный морс и те самые воздушные «лукоморские» пиццы от их нового друга, шеф-повара Павла. А еще одним сюрпризом стало появление Дмитрия Любимова, директора по продажам «Айсберри» в Ярославской и Ивановской областях. Он, словно волшебник из детской песенки, подарил ребятам целые коробки мороженого – не только эскимо, но и в стаканчиках и рожках, в виде сэндвичей.

– В 2022 году «Айсберри» стала ведущим производителем мороженого в России, большую роль в этом сыграло строительство нашего нового завода в Тутаеве, где продолжается набор персонала. Кстати, продукция «Айсберри» представлена не только во всех супермаркетах России, она поставляется и за рубеж – например, в Китай и ЮАР. Там тоже ценят сочетание традиционной российской рецептуры и современных технологий. Ну, а дети – те потребители, для которых больше всего стараются наши специалисты, разрабатывая новое мороженое. Взрослые более консервативны и чаще всего предпочитают белый пломбир, а вот младшее поколение любит пробовать все новые и новые «вкусняшки». У меня детей трое, от 18 до 8 лет, так что в этом я убеждаюсь на собственном опыте. И радуюсь, что линейка нашего мороженого продолжает расширяться, – рассказал нам Дмитрий Любимов.

Предпасхальная встреча завершилась, конечно, игрой – дети резвились в игровом лабиринте «Лукоморья», но старшие при этом не забывали помогать своим мамам: собственных изделий и вкусных подарков накопилось немало. Светлый праздник должен быть добрым!

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