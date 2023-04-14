Костромичей предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

В Костроме ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем вечером 14 апреля в Костроме ожидается ухудшение погоды. По данным Костромского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, усилится северо-восточный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Администрация города просит костромичей соблюдать меры безопасности. Держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач и легких металлических конструкций. Вещи с улицы и балконов лучше убрать в дом, а машину оставить в гараже или припарковать в безопасном месте.