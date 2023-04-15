Многодетная мать собралась пешком идти от Москвы до Ярославля

Светлана преодолеет 270 километров пешком ради двух целей. ФОТО: Фонд "Дети наши"

Многодетная мать и программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова собралась пешком дойти от Москвы до Ярославля. Женщине предстоит преодолеть 270 километров за семь дней – такой срок она себе поставила. Возникает вопрос – зачем? А затем, чтобы таким образом привлечь внимание к проблеме сиротства и собрать средства на программу помощи воспитанникам и выпускникам детских домов.

- Путь пройдет через Московскую и Ярославскую области – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов. По ходу пути, с 17 по 24 апреля, Светлана будет вести прямые эфиры с блогерами, встречаться с интересными людьми, лидерами мнений, общественными деятелями, - рассказали в фонде «Дети наши». – Будут обсуждаться социальные проблемы: защита детства, сиротство, отношения родителей и детей, образование и многое другое.

У Светланы четверо приемных детей и она как никто другой знает, как тяжело быть ребенку «ничьим», ненужным и нелюбимым.

- Общаясь с детьми, я не могу не сталкиваться, не впитывать и не пропускать через себя ту боль, которая есть внутри них. Я понимаю, что в каждом случае, в каждой судьбе моих детей все могло пойти по другому сценарию: если бы в нужное время в нужном месте нужные специалисты сработали бы по другому скрипту, моим детям не пришлось бы переживать все то, что им выпало пережить, - говорит Светлана.

Цель «путешественницы» - собрать за неделю 3 миллиона рублей. Эти деньги пойдут по двум направлениям:

- на поддержку детей-сирот в детских домах: образование, профориентацию, социализацию, наставничество, постинтернатное сопровождение и семейное устройство;

- на работу с кризисными семьями: социальную, психологическую, гуманитарную и юридическую помощь.