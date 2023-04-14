Жителю Иванова грозит срок за мошенничество в крупном размере

Житель Иванова обманул мать осужденного, пообещав ей за плату создать в колонии хорошие условия для сына. Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 48-летнего жителя Иванова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, мужчина вышел на связь с женщиной, сын которой отбывает наказание в исправительной колонии региона. Обвиняемый представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал осужденному комфортные условия отсидки, если его родственники заплатят.

- В феврале 2023 года женщина перевела на указанный ей банковский счет не менее 150 тысяч рублей. Впоследствии фигурант дела сообщил о необходимости передачи ему дополнительных денежных средств на сумму не менее 174 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Но свой преступный умысел подозреваемый до конца довести не смог – помешали сотрудники УФСБ. Сейчас мужчина находится под стражей, а следователи устанавливают его причастность к другим преступлениям.