Группа ярославских волонтеров возвращается из командировки в ДНР, доставив гуманитарный груз

Ярославцы движутся домой, без потерь без происшествий. Скриншот телеканал Первый Ярославский

В гуманитарном грузе также теплые вещи, продукты питания, медикаменты, бензопилы, автомобильные шины и масла и многое другое. Об этом сообщил телеканал Первый Ярославский

- Четвертый батальон отдельной добровольческой штурмовой бригады «Ветераны» выражает слова благодарности жителям Ярославской области, Правительству Ярославской области, ветеранским организациям. Большое спасибо за вашу поддержку, - сказали бойцы.

Гуманитарную помощь собирали жители Ярославля, Углича и других населенных пунктов региона. Бойцам отвезли все самое необходимое – то, что они сами просили. Сейчас ярославцы, сопровождавшие груз, возвращаются домой. Подробные репортажи о поездке «за ленточку» - в эфире «Первого Ярославского».

- Весь груз доставлен, - рапортуют ярославцам в эфире телеканала военный корреспондент Михаил Чернов, волонтеры Александр Мустафин и Алексей Румянцев, депутаты Ярославской областной думы Иван Демидов и Сергей Борисов, руководитель студенческого патриотического клуба «Ярый Медведь» Дмитрий Слесарев.