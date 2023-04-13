Костромские полицейские остановили 7-летнюю девочку, которая шла по мосту без взрослых

На мосту через Волгу в Костроме полицейские остановили маленькую девочку, которая шла без взрослых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На мосту через Волгу в Костроме полицейские остановили маленькую девочку, которая шла одна, без взрослых. В разговоре выяснилось, что школьница вместе с родителями живет в Фабричном округе, а за Волгу направлялась в гости к бабушке, которую вдруг решила навестить.

- Несмотря на то, что занятия закончились в 12 часов и телефона при себе у девочки не было, родители не заметили отсутствия дочери, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

На папу и маму маленькой путешественницу составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей. Документы рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и там решат, ставить ли семью на профилактический учет.

Сотрудники ПДН просят родителей не ослаблять контроль за тем, где находятся их дети и следить за их досугом. Кроме того, полицейские убедительно рекомендуют сообщать о пропаже ребенка в максимально короткие сроки, поскольку от этого часто зависит его жизнь.