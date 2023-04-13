Жителя Ростовского района подозревают в надругательстве над 11-летней девочкой

В Ярославской области 35-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Петровское Ростовского района мужчина надругался над 11-летней девочкой. Он увел ребенка с детской площадки и совершил со школьницей ряд насильственных действий.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Задержанному 35 лет, он нигде не работает и ранее был судим. Мужчина отбывал срок за кражу, уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за похищение или уничтожение документов.

Ход расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура Ярославской области.