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Происшествия13 апреля 2023 13:43

Жителя Ростовского района подозревают в надругательстве над 11-летней девочкой

Подозреваемый увел ребенка с детской площадки
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 35-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой.

В Ярославской области 35-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Петровское Ростовского района мужчина надругался над 11-летней девочкой. Он увел ребенка с детской площадки и совершил со школьницей ряд насильственных действий.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Задержанному 35 лет, он нигде не работает и ранее был судим. Мужчина отбывал срок за кражу, уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за похищение или уничтожение документов.

Ход расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура Ярославской области.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ