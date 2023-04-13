В Иванове с водителя «скорой», по вине которого погибли два человека, взыскали 5 миллионов рублей

В Ивановской области с водителя скорой помощи взыскали 5 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове с водителя скорой помощи, по вине которого погибли два человека, взыскали пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Страшная авария произошла в городе Козма 2 апреля 2020 года. Водитель «скорой» при маневре не уступил дорогу грузовику. От удара грузовую машину занесло на встречную полосу, где он врезался в два легковых автомобиля. Погибли мужчина и женщина, находившиеся на заднем сидении одной из легковушек. Молодая женщина – жена и дочь погибших – находилась на переднем пассажирском кресле и осталась жива. Позднее она была признана потерпевшей по уголовному делу.

- 3 марта 2021 года Ивановским районным судом водитель скорой помощи был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет, - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Потерпевшая подала иск о компенсации морального вреда к ГКБ №3, где работал водителем осужденный. Требования женщины были удовлетворены. В порядке регресса клиника взыскала эти деньги со своего бывшего сотрудника. Решение суда в законную силу пока не вступило.