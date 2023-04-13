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Общество13 апреля 2023 9:26

В Рыбинске на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту

Ограничения введут с 20 апреля
Полина Вачнадзе
В Рыбинске с 20 апреля на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту.

В Рыбинске с 20 апреля на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 20 апреля на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту.

- Технически сложные работы по ремонту потребуют временного перекрытия движения автотранспорта. Движение перекроют с полуночи до 5 утра, в дневное время движение будет происходить в штатном режиме, - сообщили в администрации города.

Для пешеходов ничего не изменится – тротуар перекрывать не планируют.

Сейчас рабочие демонтируют пролетное строение плиты проезжей части на арке, ближайшей к правому берегу. Согласно технологиям, снимать покрытие нужно от края к центру. Технике необходимо пространство для маневрирования.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ