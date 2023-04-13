В Рыбинске на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту

В Рыбинске с 20 апреля на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 20 апреля на семь ночей перекроют проезд по Волжскому мосту.

- Технически сложные работы по ремонту потребуют временного перекрытия движения автотранспорта. Движение перекроют с полуночи до 5 утра, в дневное время движение будет происходить в штатном режиме, - сообщили в администрации города.

Для пешеходов ничего не изменится – тротуар перекрывать не планируют.

Сейчас рабочие демонтируют пролетное строение плиты проезжей части на арке, ближайшей к правому берегу. Согласно технологиям, снимать покрытие нужно от края к центру. Технике необходимо пространство для маневрирования.