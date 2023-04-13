Медики, получившие губернаторские сертификаты, смогут купить жилье в любом городе или районе Ярославской области

По поручению Михаила Евраева увеличивается и число городов, которые могут принять участие в этой программе для медработников. Фото: Правительство Ярославской области

По условиям инициированной губернатором в прошлом году программы, медицинский работник, приехавший работать в сельскую местность, получал сертификат на 2 млн рублей на приобретение жилья в муниципальном районе по месту трудоустройства. Сейчас, как отметил Михаил Евраев, этот критерий будет скорректирован. То есть специалист сможет купить себе квартиру или дом в любом населенном пункте. Жить, например, в городе, а работать в сельской амбулатории или ФАПе.

Кроме того, по поручению губернатора увеличивается и число городов, которые могут принять участие в этой программе. Критерий «До 20 тысяч жителей» отменяется. Таким образом, в программу попадают и Рыбинск, и Переславль-Залесский, и Ростов, и Тутаев, и Углич, где нехватка специалистов ощущается особенно остро.

В программе участвуют 20 медорганизаций. Список вакансий достаточно широкий, познакомиться с ним можно на официальном сайте департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. С начала действия программы ее участниками стали 14 человек.

Проводить прямые линии с жителями главам регионов поручил Президент России Владимир Путин, так как это позволит сделать работу органов власти по важным для людей направлениям более эффективной.