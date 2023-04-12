12-летнего мальчика, пропавшего в Ярославле, нашли в Бурмакино

Дима нашелся в Бурмакино. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле благополучно завершились поиски 12-летнего Димы У. Ребенок ушел из реабилитационного центра в Ленинском районе вчера, 11 апреля. Спустя сутки мальчика нашли в Бурмакино Некрасовского района, почтив в 50 километрах от Ярославля.

Что Дима там делал и как добрался до Бурмакино, сейчас выясняется.

На поиски мальчика волонтеры и правоохранительные органы выходят не в первый раз. На прошлой неделе Дима сбежал из дома в Дзержинском районе и сутки гулял по Ярославлю. Его видели на Волковской площади, а нашли в Брагино.

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