Сонные и не в настроении: в ярославском зоопарке вышли из спячки медведи Ума и Топа

В Ярославском зоопарке проснулись медведи. Фото: Рада Шпилевая

В Ярославском зоопарке маленький праздник: его косолапые обитатели наконец-то вышли из долгой зимней спячки. Для всех желающих посмотреть на их пробуждение сотрудники организовали интерактивное мероприятие - экскурсия, показательные кормления, мастер-классы. Корреспонденту «КП-Ярославль» удалось понаблюдать за медведями – Умой и Топой – в более естественных условиях и узнать о них много интересного.

У жителей и работников зоопарка свой календарь. И смену сезонов во многом определяет именно годовой цикл жизни медведей.

Мишка пока выглядит не очень довольным. Фото: Рада Шпилевая

- Весна в зоопарке наступает тогда, когда проснутся мишки. Тем более, это те животные, с которых начинался весь наш зоопарк. Спячка – это скорее полудрема, в которую медведи впадают зимой. Причем длиться она может довольно долго: от 75 до 195 суток. Кстати, медведицы и их детеныши обычно находятся в спячке дольше, - рассказывает директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

За зиму Ума и Топа сбросили около 50 килограмм. Для них это норма, да и в целом эту спячку они пережили спокойно. Заснули мишки одновременно, а вот активность первой проявила Ума. Сотрудники рассказывают, что она всегда просыпается первой, а Топа волей-неволей встает следом: Ума просит есть, ходит по вольеру, к ней заходят служащие зоопарка – и «сосед» вынужден пробудиться. Но вот на улицу первым и с большей охотой выходит именно он.

Топу заинтересовал кусок льда в пруду. Фото: Рада Шпилевая

- У Топы очень хороший аппетит. Хоть он и просыпается позже Умы, но всегда быстрее включается в жизнь. Мы уже привыкли, ведь для медведей это уже пятнадцатая по счету спячка, - отмечает и.о. заведующей отдела хищных млекопитающих Мария Еремеева.

Но даже «живчик» Топа еще выглядит довольно сонным. Пока мы наблюдали за ним, он или грелся на солнышке, высунув из вольера только голову, или лениво прохаживался по своим владениям. Единственное, что заинтересовало мишку – замерзший пруд, из которого он долго и сосредоточенно пытался выудить льдину. А вот Ума только пару раз высунулся, показав нос, и снова спрятался в теплую и темную «берлогу». Но сотрудники зоопарка уверяют, что скоро оба они начнут проявлять большую активность и вовсю заниматься своими медвежьими делами.

Топа уже вышел на улицу, а Ума только выглядывает из берлоги. Фото: Рада Шпилевая

Стоит отметить, что зимняя спячка медведей – это не просто любопытное для наблюдения явление. Оно представляет научный интерес и может сослужить хорошую службу даже в области медицины. По словам директора зоопарка, проведено уже множество исследований, нацеленных на выявление гормонов и генов, которые позволяют животным так сильно замедлять все жизненные процессы. Медведи не едят и не пьют, частота сердцебиения сокращается в 6 раз - до 8-9 ударов в секунду, обмен веществ падает примерно на 53 процента, а температура тела почти не меняется. Конечно, такие наблюдения вызывают интерес. Если людям удастся понять, что лежит в основе этих процессов, они смогут применить такие знания в разных сферах: подготовка космонавтов, лечение онкологических заболеваний, фармацевтика и т.д. Поэтому пробуждение мишек – это не только событие, знаменующее приход весны, но и новые возможности для исследований и научной работы.