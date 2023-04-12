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Кострома 12 апреля 2023 9:31

Строительство крытого манежа на Костромском ипподроме закончится летом

Объект обошелся областному бюджету в 22 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Сейчас пятиборьем и конным спортом занимаются около 200 жителей Костромы. ФОТО: правительство Костромской области

Сейчас пятиборьем и конным спортом занимаются около 200 жителей Костромы. ФОТО: правительство Костромской области

Крытый манеж на Костромском ипподроме планируют ввести в эксплуатацию этим летом, сообщили в правительстве региона. На строительство объекта из областного бюджета было выделено 22 миллиона рублей.

Металлический каркас манежа уже полностью собран, установлены балки и перекрытия, завершается монтаж кровли и сэндвич-панелей на стенах. В ближайшее время подключат электричество, установят вентиляцию, уложат грунт и благоустроят территорию.

- Сейчас спортсменам приходится прерывать занятия из-за погодных условий. Благодаря строительству крытого манежа увеличится количество людей, занимающихся конным спортом и современным пятиборьем, появится возможность организовать группы по прокату лошадей, - сказали в Костромском ипподроме.

Сейчас пятиборьем и конным спортом занимаются около 200 жителей Костромы, в конюшнях содержатся более 50 лошадей. Проводятся занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, чьи родители участвуют в СВО.

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