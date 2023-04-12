В Ярославле вновь пропал 12-летний Дима Улубиков, которого на прошлой неделе сутки искали по всему городу

12-летний мальчик снова пропал. ФОТО: ЯрСпас

Волонтеры «ЯрСпаса» вновь объявили о поиске 12-летнего Димы Улубикова. Мальчик вновь пропал – на этот раз он ушел не из дома, а из реабилитационного центра в Ленинском районе Ярославля.

Как сообщают волонтеры, в момент исчезновения на ребенке были только футболка, спортивные штаны, носки и сланцы. Дима ушел из Центра без верхней одежды.

- На вид мальчику 9 лет, рост 135 сантиметров, худощавый, со светло-русыми волосами и голубыми глазами, - говорится в ориентировке. – Имеет особенности развития.

Если вы видели Диму, сообщите по номерам 02, 102, 112 (полиция) или 8-910-964-08-38 (горячая линия «ЯрСпас»).

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