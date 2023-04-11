В Иванове в Радоницу и в День Победы организуют автобусные перевозки до кладбищ

В Иванове в Радоницу, 25 апреля, и в День Победы, 9 мая, до кладбищ будут ходить автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иванове в Радоницу, 25 апреля, и в День Победы, 9 мая, до кладбищ будут ходить автобусы. Рейсы запланированы с 6 утра до 15:00.

С площади Пушкина можно будет добраться до кладбища в Балино. От остановки «Улица Карла Маркса» (у дома №102 по проспекту Ленина) на автобусе можно будет доехать до кладбища в селе Богородское, а от остановки «Площадь Победы» - до кладбища в селе Ново-Талицы.

- Посадка и высадка пассажиров – на всех остановках по пути следования, - уточнили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Уточнить информацию можно по телефонам 8(4932)24-27-04, 24-27-02.