В Ярославской области полномочия в сфере благоустройства будут переданы от поселений на уровень районов

Все полномочия по благоустройству территорий Ярославской области будут переданы на уровень районов. Фото: Правительство Ярославской области

Отвечать за благоустройство поселений теперь будут в районах региона.

- В течение месяца надо провести всю необходимую работу и передать все полномочия по благоустройству территорий на уровень районов, – сказал глава региона. – Это вопросы по части содержания зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешнего вида фасадов и другие.

На совещании отмечалось, что соглашение, по которым полномочия будут переданы на вышестоящий уровень, планируют заключить на ближайших заседаниях муниципальных советов.

Кроме того, по словам Михаила Евраева, важной составляющей благоустройства является эффективная работа контрольно-надзорных органов.

– У нас сейчас задача – возродить в муниципалитетах полноценную работу контрольно-надзорных органов: госжилнадзора, контрольно-ревизионной инспекции, административно-технической инспекции и структур, отвечающих за сохранение объектов культурного наследия. Это четыре направления, которые тесно связаны друг с другом. Спрос по всей надзорной деятельности будет с районов, – подчеркнул Михаил Евраев. – Это серьезная, большая работа по приведению области в надлежащий вид вне зависимости от района. Общие минимальные требования по содержанию территорий закрепим в типовых правилах благоустройства, которые будут готовы до конца месяца.

Губернатор отметил, что стартовавшая в регионе кампания по борьбе с незаконным размещением информационных объявлений – также одно из направлений работы по благоустройству территорий.

– На этой неделе мы запустили серьезный процесс – начали штрафовать компании и жителей, которые размещают объявления в неположенных местах, – сказал Михаил Евраев. – Первый рейд прошел в понедельник по всей области. Было составлено несколько десятков протоколов. Мы продолжим такие рейды. Будем проводить их регулярно и применять самые жесткие меры к нарушителям, чтобы и физлица, и компании ощутили, что рекламироваться таким образом в Ярославской области очень невыгодно финансово.

На совещании было принято решение еженедельно подводить итоги рейдов. Обозначили и штрафы для нарушителей: для физических лиц они будут составлять до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических – до 150 тысяч.